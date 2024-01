Türkiye'nin kredi notu artar mı? Moody's kararı açıklandı mı? Türkiye'nin kredi notu ne zaman açıklanacak?

12 Ocak 2024 12:25 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 12:35

Moody's'in Türkiye değerlendirmesi ekonomi çevrelerince heyecanla bekleniyor. Kuruluşun not kararı ne olacak? Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's kararı açıklandı mı İşte detaylar... Türkiye'nin kredi notu bu gece yarısı Moody's tarafından açıklanacak.

KREDİ NOTU NE ZAMAN GÜNCELLENİYOR?

S&P'nin not görünümünü yükseltmesiyle başlayan iyimser havanın etkileri sürüyor. Gözler şimdi ise Moody's'e çevrildi. Moody's'in bugün saat 24:00'e kadar not ve not görünümüne ilişkin detayları paylaşacak.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU ARTAR MI?

Moody's'in Türkiye için güncelkredi notu "durağan" görünüm ile "B3" seviyesinde. Peki, Türkiye'nin kredi notu yükselir mi? Moody's en son 2023 yılının son raporunu 15 Aralık'ta açıklamayıp pas geçmişti. Kuruluş Türkiye için ne karar verecek? Kuruluşun Türkiye için notu yükseltmesi beklentiler arasında. Görünüm pozitife çevrilebilir. Karar için gece yarısı bekleniyor. Bu noktada Türkiye'nin kredi risk primindeki (CDS) düşüş büyük önem arz ediyor.

ÜLKELERİN KREDİ NOTUNU KİM BELİRLER?

Ülke kredi notu, ülkenin kredibilitesi hakkında derecelendirme kuruluşlarının bağımsız görüşleri olarak tanımlanır.

KREDİ NOTU 1 AYDA KAÇ PUAN YÜKSELİR?

