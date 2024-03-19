Tunç Soyer'in mal varlığı nedir? Tunç Soyer'in mal beyanı

Yerel seçime az bir zaman kalmasıyla beraber siyasi isimlerin mal varlıkları da gündemde yer aldı. CHP İzmir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer de bugün mal beyanını duyurdu. Sosyal medya hesabından mal varlığını "Mal varlığı beyanım. Kamuoyuna saygılarımla" notunu düşerek açıkladı. İşte Soyer'in mal varlığı hakkında...

Tunç Soyer, bugün X hesabından mal beyanını paylaştı. Soyer, mal varlığını açıklarken "Mal varlığı beyanım. Kamuoyuna saygılarımla" mesajı ile paylaştı. İşte Soyer'in mal varlığı:

13 Mayıs 1959 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2009-2019 yılları arasında Seferihisar belediye başkanlığı görevinde bulundu. Bornova Anadolu Lisesi'ni ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. İlki İsviçre'deki Webster Üniversitesi'nde "Uluslararası İlişkiler" diğeri Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği" alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yapmıştır.

2019 Türkiye yerel seçimlerine CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak katılmıştır ve %58 oy ile başkan seçilerek 8 Nisan 2019'da göreve başlamıştır. Soyer, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Neptün Soyer ile 20 Şubat 1988 yılında evlendi. Çiftin evliliğinden Duygu ve Defne adında iki kızı olmuştur.