Tunç Soyer'in mal varlığı nedir? Tunç Soyer'in mal beyanı
31 Mart yerel seçimine kısa süre kala Tunç Soyer'in mal beyanı da araştırıldı. Seçimlere az bir süre kalmasıyla beraber siyasi isimler mal varlıklarını açıklamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanını açıklamasının ardından Tunç Soyer de mal varlığını vatandaş ile paylaştı.
Yerel seçime az bir zaman kalmasıyla beraber siyasi isimlerin mal varlıkları da gündemde yer aldı. CHP İzmir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer de bugün mal beyanını duyurdu. Sosyal medya hesabından mal varlığını "Mal varlığı beyanım. Kamuoyuna saygılarımla" notunu düşerek açıkladı. İşte Soyer'in mal varlığı hakkında...
TUNÇ SOYER'İN MAL VARLIĞI NEDİR?
Tunç Soyer, bugün X hesabından mal beyanını paylaştı. Soyer, mal varlığını açıklarken "Mal varlığı beyanım. Kamuoyuna saygılarımla" mesajı ile paylaştı. İşte Soyer'in mal varlığı:
TUNÇ SOYER KİMDİR?
2019 Türkiye yerel seçimlerine CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak katılmıştır ve %58 oy ile başkan seçilerek 8 Nisan 2019'da göreve başlamıştır. Soyer, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Neptün Soyer ile 20 Şubat 1988 yılında evlendi. Çiftin evliliğinden Duygu ve Defne adında iki kızı olmuştur.