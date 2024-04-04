Tunceli’nin Akpazar beldesinde seçim 2 Haziran'da tekrarlanacak

04 Nisan 2024 09:29 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 09:37

Türkiye, 31 Mart'ta sandıkta oy verdi. Sonuçların belli olmasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP kazanan parti oldu. Tunceli'nin Akpazar beldesinde iki parti arasında 4 oy fark çıktı. Seçimlerin yenilenip yenilenmeyeceği de araştırılıyor.

İki aday arasında 4 oy fark olmasının ardından beldede yeniden oy verme işlemi gerçekleşecek. İtiraz süresi devam ederken bazı ilçelerde oy verme işleminin tekrarına kara verildi.

CHP’nden aday olan Zeynel Yıldırım 471 oy, alırken AK Parti’nin adayı Ali Aydın 467 oy aldı. DEM Parti'den aday olan Orhan Çelebi ise 274 oy almıştı. 2 Haziran'da belde sakinleri tekrar sandıkta buluşacak.

AK Parti, Örs Mahallesi’ndeki sandıkta ortalama 20 seçmene belediye başkanlığı pusulası verilmemesinden dolayı İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesiyle başvuru yaptı. Kurul ise yenileme kararı verdi.