13 Nisan 2024 16:09 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 16:13
Tünektepe Teleferiği Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi ANET A.Ş tarafından işletiliyor
Vatandaşlar tarafından Antalya Tünektepe Teleferiği'nin kimin tarafından işletildiği merak ediliyor. Ayrıca vatandaşlar "Tünektepe teleferiği ne zaman yapıldı?" sorusunun cevabını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferiği'nde dün büyük bir kaza yaşandı. Teleferiğin direğinin yıkılması sonucunda yaşanan kazanın ardından 184 kişi mahsur kaldı. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ederken vatandaşlar teleferiğin kimin tarafından işletildiğini araştırmaya başladı. İşte, detaylar...
ANTALYA TÜNEKTEPE TELEFERİĞİ KİMİN TARAFINDAN İŞLETİLİYOR?
Teleferik Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi ANET A.Ş. tarafından işletiliyor.
ANTALYA TÜNEKTEPE TELEFERİĞİ NE ZAMAN YAPILDI?
Her biri 8 yolcu alan 36 kabinden oluşan teleferik 2017 yılında hizmete girmiştir. Teleferik saatte 1200 kişiyi Sarısu Mesire Alanı'ndan Tünektepe'ye ulaştırabiliyor.
Kaynak: TGRT Haber