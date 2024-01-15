Tüp fiyatları ne kadar oldu? Ev tüpü kaç TL? 2024 Ocak güncel zamlı tüp fiyatları... Aygaz ve İpragaz ne kadar? Küçük Tüp ne kadar?

15 Ocak 2024 10:13 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:12

Tüp fiyatları vatandaşlar arasından sorgulanmaya devam ediyor. 2024 yılı zamlı tüp fiyatları kaç para? Güncel Aygaz ve İpragaz fiyatları 2024...

TÜP FİYATLARI NE KADAR?

Zamlardan en çok nasibini alan mutfaklarımız oldu. Peki kullanımı hala devam eden tüpler kaç para oldu? 2024 güncel fiyatlarda küçük tüp 135 TL büyük tüp ise 650 liraya çıktı. 2024 Ocak güncel zamlı tüp fiyatları... Aygaz ve İpragaz ne kadar?

MUTFAK TÜPÜ KAÇ PARA?

Enerji ve döviz fiyatlarındaki artış mutfak tüplerini vurdu. 2024 yılında tüp fiyatları zamlandı.

AYGAZ TÜP NE KADAR?

Güncel Aygaz tüp fiyatları şöyle;

Aygaz Mini Tekne Tüpü: 148 TL

Aygaz Piknik Tüpü (2 KG): 180 TL

İPRAGAZ TÜP NE KADAR?

Güncel İpragaz tüp fiyatları ise küçük piknik tüplerinde 110 TL'ye çıktı. Diğer markalar Mogaz piknik tüpü 113 TL, Milangaz piknik tüpü 108 TL oldu.

BOŞ TÜP FİYATLARI NE KADAR?

Boş küçük tüp fiyatları ortalama olarak 100 TL ile 150 TL arasında ilerliyor.