03 Nisan 2024 12:04 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 12:12
Tüpraş temettü 5 Nisan tarihinde yatırılacak
Türkiye Petrol Rafinerileri'nin yatırımcıları tarafından temettülerin ne zaman yatacağı merak ediliyor. İnsanlar "Tüpraş temettü ne zaman yatar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS) yatırımcılarına temettü ödeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından temettülerin ne zaman yatacağı insanlar tarafından merak ediliyor. Tüpraş temettü ödeme tarihi 5 nisan olarak açıklandı. Detaylar, haberimizdedir.
TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK?
Tüpraş temettü dağıtım tarihi 3 Nisan olarak açıklanmıştı. Temettüler 5 nisan itibariyle nakit hesaplara geçecek.
TÜPRAŞ TEMETTÜ HİSSE NE KADAR?
Yapılan temettü açıklamalarına göre hisse başına brüt 10,38 TL (net 9,34 TL) temettü ödemesi yapılacak.
Kaynak: TGRT Haber