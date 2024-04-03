Tüpraş temettü 5 Nisan tarihinde yatırılacak

03 Nisan 2024 12:04 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 12:12

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS) yatırımcılarına temettü ödeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından temettülerin ne zaman yatacağı insanlar tarafından merak ediliyor. Tüpraş temettü ödeme tarihi 5 nisan olarak açıklandı. Detaylar, haberimizdedir.

TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK?

Tüpraş temettü dağıtım tarihi 3 Nisan olarak açıklanmıştı. Temettüler 5 nisan itibariyle nakit hesaplara geçecek.

TÜPRAŞ TEMETTÜ HİSSE NE KADAR?

Yapılan temettü açıklamalarına göre hisse başına brüt 10,38 TL (net 9,34 TL) temettü ödemesi yapılacak.