Turgut Altınok kimdir, kaç yaşında ve nereli?

17 Ocak 2024 17:48 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 17:47

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’nın Balâ ilçesinde dünyaya geldi. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, siyasete 'Ülkü Ocakları'nda' başladı. Henüz 22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği görevi yaptı.

12 Eylül Darbesi’nden sonra, MHP Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

2013 yılında AK Parti'den istifa etti. 2014 yerel seçimleri için adı birçok parti ile anılan Turgut Altınok yaptığı açıklama ile Büyük Birlik Partisi'nden, Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Yüzde 30,3 oy alarak ikinci oldu.

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanı oldu.

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu iddia edilen Turgut Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır.