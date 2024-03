Turk and Caicos Adaları neden Türk? Turk and Caicos Adaları nereye bağlı?

21 Mart 2024 10:01 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:11

Atlas Okyanusu'nda bulunan Turk and Caicos Adaları'nın isminin kaynağı insanlar tarafından merak ediliyor. Birçok insan ada ülkesinin isminde neden Türk ifadesinin geçtiğini araştırıyor. Peki Turks and Caicos adaları neden Türk? Turks and Caicos nereye bağlı?

TURKS AND CAİCOS ADALARI NEDEN TÜRK?

Küba ve Dominik Cumhuriyeti'nin yanında bulunan Turk and Caicos Adaları, 38 adet küçük adadan oluşuyor. Birleşik Krallığa bağlı olan ülkenin başkenti ise 'Grand Turk (Büyük Türk)' adlı adadır. Adanın isminde bulunan Türk ifadesinin ise nereden geldiği hakkında iki düşünce bulunuyor.

Ülkenin isminin bölgede bulunan Melocactus adlı bitkiden geldiği düşünülüyordu. Bu bitki 'Türk Fesine' benzeyen bir görüşüne sahip. Ancak daha sonra yapılan araştırmalarda Türklerin o dönemde fes takmadığı ortaya çıktı. Bir diğer araştırmada ise ülkenin isminin 'Kemal-i Hasan' adlı Türk kaşife dayandığını ortaya çıkardı.

Adanın 'Kemal-i Hasan' tarafından bulunduğu ancak kolonileştiren ngilizlerin kaşifin adını unutarak sadece milletinin adını adaya verdiği düşünülüyor.

TURKS AND CAİCOS NEREYE BAĞLI?

Atlas okyanusunda, Küba ve Dominik Cumhuriyetinin ortasında yer alan Turks and Caicos adaları Birleşik Krallığa bağladır.