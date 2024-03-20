Türk Traktör 1 Nisan 2024'te temettü verecek

20 Mart 2024 15:59 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:12

Türk Traktör (TTRAK) hisselerinde yatırım yapmış olan vatandaşlar ne zaman temettü vereceğini merak ediyor. Ayrıca insanlar TTRAK'ın ne kadar temettü vereceğini de araştırıyor. TTRAK'ın temettü kararı ile ilgili bütün detayları haberimizde derledik.

TTRAK NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK 2024?

TTRAK, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 29 Şubat 2023 tarihinde temettü kararı ile ilgili detayları verdi. Açıklanan detaylara göre TTRAK'ın nakit temettü ödeme tarihi 1 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Nakit temettü ödemeleri T+2 gününde hesaplara yatırılacak. Borsa'da işlem gören pay sahipleri 3 Nisan 2024 tarihinde temettü ödemelerini hesaplarında görebilecek. Temettü'den faydalanmak için son tarih ise 29 Mart 2024 kapanışı olarak belirlendi.

TTRAK NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?

TTRAK'ın yönetim kurulu tarafından alınan karara göre 2024 yılında hisse başına brüt olarak 62,9578969 TL ödeme yapılacak. Net olarak ise 56,6621072 TL ödenecek.