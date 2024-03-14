Türk Yıldızları eğitim uçağı düşme anı görüntüleri! Türk Yıldızları eğitim uçağı düştü (VİDEO)

14 Mart 2024 13:40 - Güncelleme : 14 Mart 2024 14:06

Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda bugün Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü. Pilotun paraşüt ile atladığı bilinirken detaylar için MSB'den gelecek olan açıklama bekleniyor. Türk Yıldızları eğitim uçağı düşme anı görüntüleri!

TÜRK YILDIZLARI EĞİTİM UÇAĞI DÜŞME ANI

Uçak kazası Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda gerçekleşti. MSB'nin açıklaması ise şöyle oldu:

"Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Konya Valisi Vahdettin Özkan ''12.45 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağımız düştü üs bölgesine yakın noktada düştü. Pilotumuz sağ olarak kurtuldu. Uçağın düştüğü alanda iş makinesi kullanan personelin üzerine düşmesi sonucu şehit olduğu bilgisini aldık. İlk bilgi askeri personel olduğu yönünde.'' ifadelerini kullandı.

EĞİTİM UÇAĞI MI DÜŞTÜ?

Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda bugün Türk Yıldızları eğitim uçağı iniş anında düştü. Pilotun ise paraşüt ile atladığı biliniyor. Açıklama yapılmasının ardından ayrıntılar gelecek.