Türk Yıldızları eğitim uçağı mı düştü, şehit var mı? SON DAKİKA

14 Mart 2024 13:18 - Güncelleme : 14 Mart 2024 14:04

Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda Türk Yıldızları'nın eğitim uçağının düşmesinin ardından detaylar araştırıldı. Öğlen saatlerinde meydana gelen uçak kazasına dair bilgiler...

TÜRK YILDIZLARI'NIN EĞİTİM UÇAĞI MI DÜŞTÜ?

14 Mart günü Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda düştü. Ekipler olay yerine sevk edildi. Eğitim uçağının inerken düştüğü bilinirken pilotun paraşüt ile uçaktan ayrıldığı biliniyor. MSB'den yapılan açıklama şöyle oldu:

"Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız, saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur."

EĞİTİM UÇAĞI KAZASI'NDA YARALI VAR MI?

Meydana gelen uçak kazasına ilişkin Konya Valisi Vahdettin Özkan şu açıklamayı yaptı:

''12.45 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağımız düştü üs bölgesine yakın noktada düştü. Pilotumuz sağ olarak kurtuldu. Uçağın düştüğü alanda iş makinesi kullanan personelin üzerine düşmesi sonucu şehit olduğu bilgisini aldık. İlk bilgi askeri personel olduğu yönünde.''