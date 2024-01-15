Tgrt Haber
15 Ocak 2024 11:05 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:04

Türkiyede ilk sıradaki isim nedir? Türkiye'de en çok hangi isim var ? En popüler kız ismi nedir? En sevilen isim nedir? Türkiye'nin en popüler bebek isimleri belli oldu... İşte detaylar

Türkiye'nin en popüler bebek isimleri gün yüzüne çıktı. Peki en sevilen isim ne? En popüler kız ve erkek isimleri ne? En çok hangi isim var?

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: TGRT Haber
Türkiyede ilk sıradaki isim nedir? Türkiye&#039;de en çok hangi isim var ? En popüler kız ismi nedir? En sevilen isim nedir? Türkiye&#039;nin en popüler bebek isimleri belli oldu... İşte detaylar
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Türkiye'de en popüler olan isimler sıralandı. Listede ilgi çeken isimler de yer aldı. Peki, En sevilen isim nedir? Popüler kız ve erkek isimleri ne? En çok hangi isim var?

EN POPÜLER KIZ İSMİ NE?

Kız isminde en çok  "Zeynep" konuldu. Türkiye'de 2023 yılında tam 8.870 bebeğe Zeynep ismi verildi. En çok hangi erkek isimleri var? 

EN POPÜLER ERKEK İSMİ NE?

Türkiye'nin en popüler erkek ismi ise Alparslan ile Yusuf oldu. 8.366 bebeğe Alparslan, 6.303 bebeğe Yusuf ismi verildi.

EN ÇOK SEVİLEN ERKEK İSİMLER HANGİLERİ?

Erkeklerde Alparslan ve Yusuf'u Miraç ismi takip etti. 2023 yılında 5.072 bebeğe Miraç ismi verildi. Ardından gelen sıralama ise şöyle;

Göktuğ

Ömer Asaf

Eymen

Aras

Ömer

Mustafa

Ali Asaf

EN ÇOK SEVİLEN KIZ İSİMLERİ NE?

Kızlarda Zeynep isminin ardından en çok konulan isim Defne oldu. 6.854 bebeğe Defne ismi verildi. Ardından ise en çok sevilen kız ismi Asel oldu. 6.833 bebeğe Asel ismi konuldu.

Kız bebeklerde en çok sevilen isimler sırasıyla;

Zümra

Elif

Asya

Azra

Nehir

Eylül

Ecrin 

SADECE BİR KİŞİDE OLAN İSİMLER NELER?

Geçtiğimiz yıl bazı isimler ise sadece bir bebeğe konuldu. Tek isime sahip olanlar ise şöyle;

Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal...

 

 

 

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