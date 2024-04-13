Türkiye'de en çok eleman aranan meslekler garson, ark kaynakçısı ve 8 diğer meslek oldu

13 Nisan 2024 15:25 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 15:39

Türkiye İş Kurumu tarafından 2023 yılında başlatılan İşgücü Piyasası Araştırma raporunun sonuçları açıklandı. 86 bin iş yeriyle görüşülerek yapılan araştırma sonucunda en çok eleman aranan meslekler belli oldu. İşte, detaylar...

EN ÇOK ELEMAN ARANAN MESLEKLER NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sosyal medyada paylaşılan rapora göre en çok eleman aranan meslekler şöyle oldu:

Makineci (Dikiş)

Garson

Satış Danışmanı

Ahşap Mobilya İmalat Ustası

Temizlik görevlisi

Gazaltı Kaynakçısı

Konfeksiyon İşçisi

Akaryakıt Satış Elemanı

Ark Kaynakçısı

Yük Taşıma Şoförü

GELECEĞİN MESLEKLERİ NEDİR?

İŞKUR'un raporunda ayrıca gelecek 10 yıl içerisinde ön plana çıkması beklenen meslekler de yer aldı. Bu meslekler ise şöyle:

Yazılım Mühendisi

E-Ticaret Uzmanı

Yapay Zeka Uzmanı

Bilişim Uzmanı

İnşaat Mühendisi

Pazarlama Uzmanı

Dil ve Konuşma Terapisti

CNC Operatörü