Türkiye'de en çok eleman aranan meslekler garson, ark kaynakçısı ve 8 diğer meslek oldu
Türkiye'de en çok eleman aranan meslekler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca vatandaşlar geleceğin mesleklerinin ne olduğunu da merak ediyor. Türkiye İş Kurumu tarafından en çok eleman arayan meslek grupları açıklandı. Detaylar, haberimizdedir.
Türkiye İş Kurumu tarafından 2023 yılında başlatılan İşgücü Piyasası Araştırma raporunun sonuçları açıklandı. 86 bin iş yeriyle görüşülerek yapılan araştırma sonucunda en çok eleman aranan meslekler belli oldu. İşte, detaylar...
EN ÇOK ELEMAN ARANAN MESLEKLER NEDİR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sosyal medyada paylaşılan rapora göre en çok eleman aranan meslekler şöyle oldu:
Makineci (Dikiş)
Garson
Satış Danışmanı
Ahşap Mobilya İmalat Ustası
Temizlik görevlisi
Gazaltı Kaynakçısı
Konfeksiyon İşçisi
Akaryakıt Satış Elemanı
Ark Kaynakçısı
Yük Taşıma Şoförü
GELECEĞİN MESLEKLERİ NEDİR?
İŞKUR'un raporunda ayrıca gelecek 10 yıl içerisinde ön plana çıkması beklenen meslekler de yer aldı. Bu meslekler ise şöyle:
Yazılım Mühendisi
E-Ticaret Uzmanı
Yapay Zeka Uzmanı
Bilişim Uzmanı
İnşaat Mühendisi
Pazarlama Uzmanı
Dil ve Konuşma Terapisti
CNC Operatörü