Türkiye'de işsizlik oranı yüzde kaç? Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde kaç?

25 Mart 2024 11:03 - Güncelleme : 25 Mart 2024 11:04

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından işsizlik raporları açıklandı. Ortaya çıkan sonuçlara göre Türkiye'de işsizlik 2023 yılında bir puan gerileyerek 9,4 seviyesini gördü. Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE KAÇ?

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de 2023 yılında işsiz sayısı 318 bin kişi azaldı ve 3 milyon 264 bin kişi oldu. Bu sonuçlara göre işsizlik oranı ise 1,0 puan düşerek 9,4 oldu. Erkeklerde oran yüzde 7,7 iken kadınlarda ise 12,6 olarak tahmin ediliyor.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE KAÇ?

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta yaşanan işsizlik oranı 2023 yılında 2 puan azalarak yüzde 17,4'e geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde 14,3 olurken kadınlarda ise 23,2 oldu.

TÜRKİYE'DE YILLARA GÖRE İŞSİZLİK ORANLARI

Türkiye'de yıllara göre işsizlik oranı ise şöyle:

2023 - yüzde 9,4

2022 - yüzde 10,4

2021 - yüzde 12,0

2020 - yüzde 13,1

2019 - yüzde 13,7

2018 - yüzde 10,9

2017 - yüzde 10,9

2016 - yüzde 10,9

2015 - yüzde 10,3

2014 - yüzde 9,9

2013 -yüzde 8,9

TÜRKİYE'DE İSTİHDAM ORANI YÜZDE KAÇ?

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye'de istihdam sayısı 2022 yılına göre 2023'de 562 bin kişi artarak 34 milyon 896 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılım oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 53,3 oldu. Erkeklerde bu oran 71,2 olurken kadınlarda ise 35,8 olarak açıklandı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI EN YÜKSEK ŞEHİRLER HANGİLERİ?

TÜİK'in verilerine göre en yüksek katılma oranı yüzde 59,0 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük katılma oranı ise yüzde 42,3 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.