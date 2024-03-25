Türkiye'de Sakura ağaçları nerelerde bulunuyor?
Dünyanın en dayanıklı ağaçlarından biri olarak bilinen Sakura yani diğer adıyla Japon Kiraz Çiçeği'nin Türkiye'de nerelerde bulunduğu merak ediliyor. Sakura ağaçları Türkiye'de Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Konya'da bulunuyor. İşte detaylar...
Japon kültürü ile özdeşlemiş ve her yıl düzenli olarak festivali düzenlenen Sakura yani diğer adıyla Japon Kiraz Çiçeği ağaçlarının Türkiye'de nerelerde bulunduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Görmek isteyen vatandaşlar aynı zamanda ne zaman çiçek açtığını da araştırıyor. Sakura ağaçları Türkiye'de Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Konya'da bulunuyor. Detaylar haberimizde...
TÜRKİYE'DE SAKURA AĞAÇLARI NERELERDE BULUNUYOR?
Türkiye'de Japon Kiraz Çiçeği ağaçları Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Konya illerindeki bazı bölgelerde bulunuyor. Bu yerler şöyle:
Ankara/Çankaya - Dikmen Vadisi
İstanbul/Tuzla - Sabancı Üniversitesi Kampüsü
İstanbul/Ümraniye - Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
İstanbul/Sarıyer - Baltalimanı Japon Bahçesi
İstanbul/Sarıyer - Emirgan Korusu
İstanbul/Başakşehir - Cam ve Sakura Hatıra Ormanı
İzmir/Konak - Kültürpark
Eskişehir/Tepebaşı - Japon Bahçesi
Konya/Selçuklu - Japon Kyoto Parkı