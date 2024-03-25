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25 Mart 2024 15:17 - Güncelleme : 25 Mart 2024 15:35

Türkiye'de Sakura ağaçları nerelerde bulunuyor?

Dünyanın en dayanıklı ağaçlarından biri olarak bilinen Sakura yani diğer adıyla Japon Kiraz Çiçeği'nin Türkiye'de nerelerde bulunduğu merak ediliyor. Sakura ağaçları Türkiye'de Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Konya'da bulunuyor. İşte detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye&#039;de Sakura ağaçları nerelerde bulunuyor?

Japon kültürü ile özdeşlemiş ve her yıl düzenli olarak festivali düzenlenen Sakura yani diğer adıyla Japon Kiraz Çiçeği ağaçlarının Türkiye'de nerelerde bulunduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Görmek isteyen vatandaşlar aynı zamanda ne zaman çiçek açtığını da araştırıyor. Sakura ağaçları Türkiye'de Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Konya'da bulunuyor. Detaylar haberimizde...

Türkiye'de Sakura ağaçları nerelerde bulunuyor? - 1. Resim

TÜRKİYE'DE SAKURA AĞAÇLARI NERELERDE BULUNUYOR?

Türkiye'de Japon Kiraz Çiçeği ağaçları Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Konya illerindeki bazı bölgelerde bulunuyor. Bu yerler şöyle:

Ankara/Çankaya - Dikmen Vadisi

İstanbul/Tuzla - Sabancı Üniversitesi Kampüsü

İstanbul/Ümraniye - Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi

İstanbul/Sarıyer - Baltalimanı Japon Bahçesi

İstanbul/Sarıyer - Emirgan Korusu

İstanbul/Başakşehir - Cam ve Sakura Hatıra Ormanı

İzmir/Konak - Kültürpark

Eskişehir/Tepebaşı - Japon Bahçesi

Konya/Selçuklu - Japon Kyoto Parkı

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Kaynak: TGRT Haber
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