Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Sedat Önal'ın hayatı ve biyografisi

05 Nisan 2024 10:03 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 10:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yapılan atamalarda Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Sedat Önal oldu. Sedat Önal'ın hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, detaylar...

SEDAT ÖNAL KİMDİR?

Sedat Önal 11 Ağustos 1963'te Kayseri'de doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra T.C Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı'nda Aday Meslek Memuru olarak göreve başladı. Daha sonra İstihbarat ve Araştırma Genel Müdürlüğü Yardımcılığı dairesinde Aday Meslek Memuru olarak görevini yürüttü. 1991 yılına gelindiğinde ise T.C. Kuveyt Büyükelçiliği'nde Üçüncü Katip olarak çalışmaya başladı. 1993 yılında ise T.C. Münster Başkonsolosluğu'nda Muavin Konsolos görevine getirildi.

Sedat Önal bazı daire başkanlıkları görevlerini yaptıktan sonra 1998 yılında New York Başkonsolosluğundaki Muavin Konsolos olarak görev yaptı. 2002-2005 yılları arasında ise Türkiye Tarhan Büyükelçiliği'nde Müsteşar olarak görev aldı. 2005 yılından sonra Ortadoğu Genel Müdürlüğü'nde daire başkanlığı, Viyana Başkonsolosluğu ve Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı gibi görevlere atandı. 2012 yılında ise Türkiye Amman Büyükelçisi olarak göreve başladı. 2016 yılına kadar devam ettirdiği bu görevin ardından 2018'de Bakan Yardımcısı oldu. 2023 yılında Türkiye'nin New York'taki BM Daimi Temsilciliği pozisyonunda olan Sedat Önal şimdi ise ABD Büyükelçisi olarak görev yapmaktadır.