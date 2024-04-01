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01 Nisan 2024 14:44 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 14:56

Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı Zeynep Çelik'in hayatı ve biyografisi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte en genç kadın belediye başkanı Zeynep Çelik oldu. Vatandaşlar kimdir, nereli, kaç yaşında soruların cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye&#039;nin en genç kadın belediye başkanı Zeynep Çelik&#039;in hayatı ve biyografisi

Yerel seçimlerin oy oranlarının açıklanması ile birlikte gündeme gelen isimler arasında yer alan Zeynep Çelik Kalkım'ın hayatı insanlar tarafından araştırılıyor. Zeynep Çelik Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanıdır. Detaylar haberimizde...

ZEYNEP ÇELİK KİMDİR?

Zeynep Çelik, 22 yaşındadır. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinden bağımsız olarak belediye başkan adayı olmuş ve resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmıştır. Zeynep Çelik seçimi kazanarak Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olmuştur. 

Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı Zeynep Çelik'in hayatı ve biyografisi - 1. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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