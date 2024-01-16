Türkiye'nin ilk astronotu ne zaman uzaya gidecek? Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşında?

16 Ocak 2024 10:02 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 10:22

Türkiye Uzay Ajansı, uzay görevine katılacak ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılma tarihini açıkladı. Gezeravcı, uzay yolculuğunu "Uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç" olarak nitelendirirken, Türk insanının hayallerini gökyüzünden, uzayın derinliklerine taşıyacak.

TÜRKİYE'NİN İLK ASTRONOTU ALPER GEZERAVCI

Türkiye Uzay Ajansı, uzay çalışmalarındaki iddiasını bir adım öteye taşıyor. Türkiye'nin ilk astronotu olarak belirlenen Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılma tarihi belli oldu. Gezeravcı, "Bu, sadece bir başlangıç" diyerek, uzay misyonunun sadece bir araç olmadığını, Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olduğunu belirtti.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

2 Aralık 1979'da Mersin'de doğan Alper Gezeravcı, Türk Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği eğitimi aldı. 21 yıllık tecrübeye sahip F-16 pilotu olan Gezeravcı, Dayton, Ohio'daki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde de eğitim gördü. Türkiye'nin gururu olan Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılma tarihi 18 Ocak 2024 olarak belirlendi.