09 Ocak 2024 09:57 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 10:00

TV 8 ekranlarında 2.sayfa programını hazırlayıp sunan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’in ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Yıllardır program yaptığı partneri Müge Dağıstanlı'yı dolandırdığı iddiasıyşa gündeme gelen Gülşen Yüksel, en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki, Aramızda Kalmasın Gülşen neden ayrıldı? Müge ile Gülşen ayrıldı mı, 2. Sayfa programı bitti mi?

2023’ün son günlerinde ekrana çıkan Gülşen Yüksel, 2. Sayfa programına veda ettiğini duyurdu. “2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz” diyen Gülşen Yüksel, Müge Dağıstanlı’ya veda etti.

ARAMIZDA KALMASIN GÜLŞEN NEDEN AYRILDI?

Ünlü şarkıcı İrem Derici ise geçtiğimiz günlerde konuya dahil olarak Müge ile Gülşen’in neden ayrıldığı konusunda ortaya bomba bir iddia attı ve ‘dolandırıcılık’ iddialarını gündeme getirdi. Müge ve Gülşen ise soruları cevapsız bıraktı.

MÜGE VE GÜLŞEN İLE 2. SAYFA PROGRAMI NEDEN BİTTİ?

Gülşen Yüksel hakkında konuşulan bu iddialar henüz doğrulanmadı. Gülşen ise veda ederken herhangi bir suçlama yapmadı.Yeni proje mesajını veren Gülşen Yüksel hakkındaki bu iddialar gündemdeki yerini ise koruyor.

Müge Dağıstanlı ise yoluna, 'Aramızda Kalmasın' programında gazeteci Ali Eyüboğlu ile devam edecek.