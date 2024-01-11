11 Ocak 2024 18:38 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 18:38
TV8 yayın akışında Survivor var mı? Survivor bu akşam yayınlanacak mı? Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
Survivor'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı takipçileri tarafından merak konusu haline geldi. Peki Survivor bu akşam yok mu? Survivor yeni bölümü ne zaman?
Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
Survivor sezonunda heyecan dolu rekabet başladı. Ancak, bugünkü yayın akışında yeni bölüm yer almadı, bu durum izleyicileri meraklandırdı. İzleyiciler, Survivor'ın yeni bölüm tarihini araştırarak bekleyişe geçmiş durumda. Peki Survivor'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
SURVIVOR BU AKŞAM YOK MU?
Survivor'ın yeni bölümü 11 Ocak 2024 günü yayın akışında yer almıyor. Survivor yerine bugün TV8’de, Aşka Düşman dizisi yer alacak.
SURVIVOR'IN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
TV8'in yayın akışına göre Survivor'ın yeni bölümü 13 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak.