Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi gün? 2024 Ramazan, Recep ve Şaban ayı ne zaman? 2024 dini günler takvimi

16 Ocak 2024 14:22 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 14:26

2024 yılı dini günler takvimine göre, mübarek üç ayların başlangıcı büyük bir merakla bekleniyordu ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimle birlikte tarihler netlik kazandı. Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan üç ayların müjdesi, Recep ayının 12 Ocak Cuma günü başlayacağı haberiyle geldi.

ÖNEMLİ GÜNLER VE KANDİL TAKVİMİ

Bu kutsal dönemde manevi günler de öne çıkıyor. Regaib Kandili, 11 Ocak Perşembe gecesi, Miraç Kandili 6 Şubat Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat Pazartesi günü kutlanacak. Üç ayların ardından ise Kadir Gecesi, 5 Nisan Cuma günü, ardından Arefe ve Ramazan Bayramı izleyecek.

Mübarek üç ayların başlangıcı, Müslümanlar için duaların, ibadetlerin arttığı, manevi bir atmosferin yaşandığı bir dönem olarak kabul ediliyor. Bu özel gün ve gecelerde birlik, beraberlik ve ibadetle geçecek zaman dilimi, İslam dünyası için büyük bir anlam taşıyor.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Miraç Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1. Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2. Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3. Gün)