Üç aylar orucu ne zaman tutulur? Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Üç aylar orucu farz mı?

13 Ocak 2024 18:11 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 18:13

İslam alemi için büyük öneme sahip olan Üç aylar başladı. Bu mübarek günleri ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar bedeni zinde tutmak ve şükretmek adına oruç tutmak istiyorlar. Peki üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte detaylar…

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mübarek üç aylar 12 Ocak'ta başlıyor ve Ramazan Ayı'yla sona eriyor. Diyanet'e göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında, sağlık durumu elverdiği sürece ve gücü yettiği takdirde bireyler, nafile orucu tutabilirler.

ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Mübarek üç aylarda nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Üç aylar orucuna nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa aynı şekilde niyet edilmelidir.

“Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya”

ÜÇ AYLARDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı önemli bilgiler verdi. İşte o bilgiler;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hazret-i Muhammed (S.A.V), Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

Recep ve Şaban aylarında ise; Hazret-i Muhammed'in (S.A.V) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

ÜÇ AYLAR DUASI NEDİR?

Üç Aylar girdiği zaman Hazret-i Muhammed (S.A.V.) şu şekilde dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

Hazret-i Muhammed (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.