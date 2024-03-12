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12 Mart 2024 22:50 - Güncelleme : 12 Mart 2024 22:59

Üç aylarda yapılacak ibadetler, dualar, sureler 2024

Üç aylara çoktan girildi ve Müslümanlar için büyük önem taşıyan üç aylarda yapılacak ibadetler, okunacak dualar, sureler nelerdir? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Üç aylarda yapılacak ibadetler, dualar, sureler 2024

Üç aylara çoktan girildi ve Müslümanlar için büyük önem taşıyan üç aylarda yapılacak ibadetler, okunacak dualar, sureler nelerdir? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? Detaylar haberimizde!

ÜÇ AYLARDA OKUNMASI GEREKEN DUALAR VE SURELER

Recep ayıyla birlikte başlayan ve Şaban ile devam eden üç aylar, İslam aleminde özel bir yere sahiptir. Bu mübarek dönemde yapılacak dualar ve okunacak sureler büyük önem taşır.

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Üç aylar boyunca yapılacak ibadetler arasında özellikle Nebiyy-i Ekrem'in okuduğu dua önemlidir. Mümkün olduğunca Hatm-i Enbiya yapılması ve oruç tutulması da tavsiye edilir. Ayrıca, 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutanlar, bu sünneti yerine getirdiklerinden hastalıklardan şifa bulur. Her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i Şerife okumak suretiyle 100 İhlas-ı Şerif okumak da bu dönemde çok sevaptır.

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ÜÇ AYLARIN DUASI VE OKUNUŞU

Üç aylara girildiğinde okunacak dua şudur: "Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa’bân, ve bellignâ Ramazân." Diyanet İşleri Başkanlığı da üç aylarda okunacak duaları ve sureleri tavsiye etmektedir. Bu dualar ve sureler, bu kutsal dönemi daha da manevi bir hale getirir.

Kaynak: TGRT Haber
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