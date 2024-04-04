Üç Kız Kardeş dizisi 27 Nisan'da final yapacak

04 Nisan 2024 10:06 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:24

Bir dizi daha final kararı aldı! Yaban Çiçekleri izleyicisine kötü haber geldi

Bir dizi daha final kararı aldı! Yaban Çiçekleri izleyicisine kötü haber geldi

İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin final yapacağı açıklandı. Bu haberin ardından dizinin izleyicileri ne zaman final yapacağını araştırmaya başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 27 Nisan tarihinde final yapacak. İşte, detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Başrollerinde Özgü Kaya, Almila Ada ve Berker Güven'in yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi bu sezon itibariyle final yapacak. Dizinin son bölümü olacak olan 84. bölüm ise27 Nisan tarihinde yayınlanacak.