2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?
2024 UEFA Konferans Ligi finalinin nerede oynanacağı merak ediliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi bugün çekilen kuranın ardından belli oldu. Merak edilenler arasında ise Konferans Ligi finalinin nerede oynanacağı yer aldı. Final, Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumunda oynanacak.
29 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak olan Konferans Ligi finaline dair detaylar araştırılıyor. Bugün çekilen kuranın ardından Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu. Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Gündemde ise UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinin oynanacağı tarih yer aldı. Final maçı 29 Mayıs'ta oynanacak.
2024 UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?
Yunanistan'da gerçekleşecek olan final maçı 29 Mayıs 2024'te olacak.
AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNALİ NEREDE OLACAK?
Heyecanla beklenen Konferans Ligi finali Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumunda oynanacaktır. Final maçı 29 Mayıs 2024'te oynanacak.
AVRUPA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 2024
Olympiakos-Fenerbahçe
Aston Villa-Lille
Club Brugge-paok
Viktoria Plzen-Fiorentina
KONFERANS LİGİ ÇEYREK VE YARI FİNAL MAÇLARI TARİHİ
Bugün Konferans Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti. Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, ikinci maçlar ise 18 Nisan'da olacak. Yarı final maçları ise 2-9 Mayıs'ta olacak.