2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

15 Mart 2024 16:52 - Güncelleme : 15 Mart 2024 16:56

29 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak olan Konferans Ligi finaline dair detaylar araştırılıyor. Bugün çekilen kuranın ardından Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu. Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Gündemde ise UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinin oynanacağı tarih yer aldı. Final maçı 29 Mayıs'ta oynanacak.

2024 UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Yunanistan'da gerçekleşecek olan final maçı 29 Mayıs 2024'te olacak.

AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNALİ NEREDE OLACAK?

Heyecanla beklenen Konferans Ligi finali Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumunda oynanacaktır. Final maçı 29 Mayıs 2024'te oynanacak.

AVRUPA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 2024

Olympiakos-Fenerbahçe

Aston Villa-Lille

Club Brugge-paok

Viktoria Plzen-Fiorentina

KONFERANS LİGİ ÇEYREK VE YARI FİNAL MAÇLARI TARİHİ

Bugün Konferans Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti. Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, ikinci maçlar ise 18 Nisan'da olacak. Yarı final maçları ise 2-9 Mayıs'ta olacak.