UEFA Avrupa Ligi finali İrlanda'da oynanacak

15 Mart 2024 15:33 - Güncelleme : 15 Mart 2024 15:42

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin 1. maçları 11 Nisan'da oynanacakken bugün çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nin final maçının nerede oynanacağı da araştırılanlar arasında yer aldı. Avrupa Ligi finali maçı 22 Mayıs'ta oynanacak. Peki, Nerede? Detaylar...

AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK 2024?

Heyecanla takip edilen Avrupa Ligi'nde final maçı İrlanda'daki Dublin Stadyumu'nda oynanacaktır. Avrupa Ligi adıyla oynanan 15. final karşılaşması olurken 53. final maçıdır.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Avrupa Ligi final maçı 22 Mayıs'ta gerçekleşecek. Mücadele İrlanda'daki Dublin Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 2024

Bugün Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Kura çekimine göre sonuçlar şöyle:

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Leverkusen-West Ham United

Benfica-Marsilya

Yarı final eşleşmeleri ise şöyle:

Benfica-Marsilya / Liverpool-Atalanta

Milan-Roma / Leverkusen-West Ham United