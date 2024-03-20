20 Mart 2024 11:39 - Güncelleme : 20 Mart 2024 11:40

Türkiye'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK tarafından Ultra Force, Power, Vmax gibi benzin ve dizel yakıt türlerinin kaldırılmasına yönelik tasarı hazırlandı. 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen tasarının açıklanmasının ardından insanlar Ultra Force, Power, Vmax gibi yakıt türlerinin ne işe yaradığını ve 95 oktan benzin ile dizelden farkının ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki Ultra Force, Power, Vmax'in 95 oktan benzin ve dizelden farkı nedir?

ULTRA FORCE, POWER, VMAX'İN 95 OKTAN BENZİN VE DİZELDEN FARKI NEDİR?

EPDK tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye'deki akaryakıtların yüzde 99'u Avrupa standartlarına uygun. Ancak büyük benzin firmaları yaptıkları AR-GE çalışmaları ile akaryakıtlarını zenginleştiriyor.

Ultra Force, Power, Vmax gibi akaryakıtlar 95 oktan benzin ile dizelden farklı olarak zenginleştirildiği için daha fazla performans sunuyor. Performansın yanı sıra yakıt tasarrufu, motoru temizlediği gibi iddialar da şirketler tarafından sürülüyor.