Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman açıklanacak 2024?

19 Mart 2024 15:53 - Güncelleme : 19 Mart 2024 16:08

Ulusal Staj Programı başvuruları 12 Mart tarihinde sona erdi. Cumhurbaşkanı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından gençlerin kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda staj yapmasına imkan sağlayan Ulusal Staj Programı'nın başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise adaylar tarafından merka ediliyor. Peki Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman açıklanacak?

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ulusal Staj Programı'nın ne zaman açıklanacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından staj başvuru sonuçlarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Geçen yıl Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 28 Aralık tarihinde açıklanmıştı.

ULUSAL STAJ PROGRAMI NE KADAR PARA VERİYOR?

Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapan öğrencilere aylık olarak en az asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş veriliyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Ulusal Staj Programı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda öğrencilere staj yapma imkanı sunulmaktadır. Öğrencilere kamu ve özel sektör kuruluşlarında gönüllü işverenlerin katılımıyla staj imkanları sağlanmaktadır. Program kapsamında bütün üniversite öğrencileri eşit bir şekilde değerlendirilerek liyakat ilkelerine uygun bir şekilde seçilmektedir.