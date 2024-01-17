17 Ocak 2024 16:17 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 16:27
Uzay hatıra bileti nasıl alınır?
Uzay hatıra bileti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bu gece uzaya gidecek. Uzay hatıra bileti, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde oluşturuldu. Peki uzay hatıra bileti nasıl alınır? İşte detaylar…
Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
18 Ocak saat 01.11'de ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzay yolculuğuna başlayacak. Türkiye Uzay Ajansı’nın internet sitesinde ise uzay hatıra bileti yayımlandı. Uzay hatıra bileti almak isteyenler ise bileti nasıl oluşturacaklarını merak etmeye başladı. İşte uzay hatıra bileti alma ekranı…
UZAY HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?
Alper Gezeravcı, bu gece saat 01.11’de gerçekleşecek fırlatma ile uzay macerasına başlayacak. Uzay hatıra bileti hazırlandı. Bilet, Türkiye Uzay Ajansı'nın internet sitesinde yayımlandı. Uzay hatırası; https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi adresinden oluşturulacak.