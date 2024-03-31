Vahap Seçer kaç oy aldı? 2024 CHP Mersin Belediye Başkan adayı kazandı mı?

31 Mart 2024 19:33 - Güncelleme : 31 Mart 2024 19:44

Yerel seçimde heyecan devam ederken vatandaşlar Cumhuriyet Halk Partisi’nin Mersin Belediye Başkan adayı olan Vahap Seçer’in kazanıp kazanmadığını araştırmaya başladı. Gündemde yer alan adayın oy oranına dair bilgiler…

VAHAP SEÇER KAZANDI MI?

CHP'nin Mersin Belediye Başkan adayı, açılan ilk sandık verilerine göre şu an Seçer'in oy oranı %%44,89. Açılan sandık oranı %2,07.

HANGİ PARTİDEN ADAY?

Seçer, CHP Mersin Belediye Başkan adayıdır.

KİMDİR?

5 Ekim 1963 senesinde Tarsus'ta doğdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yerine getirmektedir. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Seçer, Tarım ve Yağ Sanayi AŞ’yi 1987 senesinde kurdu. Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe Örgütlerinde ilçe başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.