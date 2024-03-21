Vahide Perçin'in başrolünde olduğu Aldatmak dizisi bugün 20.00'da yayınlanacak

21 Mart 2024 16:56 - Güncelleme : 21 Mart 2024 17:05

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinin bugün yeni bölümünü yayınlayıp yayınlamayacağı merak konusu olurken bugün var mı sorusu da araştırıldı. Dizinin oyuncu kadrosu araştırılırken bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği de araştırılıyor. İşte Aldatmak dizisi hakkında...

ALDATMAK BU AKŞAM VAR MI?

Aldatmak dizisi 21 Mart akşamı ATV yayın akışında yer alıyor. Buna göre Aldatmak, bugün yeni bölümü ile yayınlanacak.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Dizide yer alan isimler şöyle:

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör.

ALDATMAK HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisi Perşembe günleri saat 20.00'da izleyici ile buluşuyor.