Valorant Mobile ne zaman çıkacak? Valorant Mobile iOS ve Android gelecek mi, çıkış tarihi ne zaman?

16 Ocak 2024 13:46 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 13:51

Riot Games tarafından 2020 yılında PC platformuna sunulan Valorant, şimdi mobil platforma adım atıyor. 2022 yılında Çin'de başlayan test sürecinin ardından Valorant Mobile'ın çıkış tarihi nihayet belirlendi. Üç yıldan uzun bir süredir geliştirilen ve geçtiğimiz yıl kapalı beta testine geçen oyunun mobil sürümü, 2024 yılında Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlarda oynaması ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.

VALORANT MOBILE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI

Valorant Mobile'ın çıkış tarihi ile birlikte oyunun Android ve iOS sistem gereksinimleri de ortaya çıktı. Online tabanlı bu video oyununu oynamak için Android ve iOS cihazlarda aşağıdaki minimum sistem gereksinimlerine sahip olmak gerekiyor:

VALORANT MOBILE - ANDROID GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Snapdragon 675 / Hisilicon Kirin 970 / Mediatek Helio G90T / Exynos 8895 veya üzeri

RAM: 4 GB veya üzeri

İşletim Sistemi: Android 7 ya da üzeri

VALORANT MOBILE - IOS (IPHONE) GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Apple A11 Bionic ve üzeri

RAM: 2 GB veya üzeri

İşletim Sistemi: iOS 11 ya da üzeri

Oyunun mobil sürümü, bu sistem gereksinimleri doğrultusunda oyunseverlere yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ancak, henüz resmi bir açıklama olmadığı için çıkış tarihi konusunda dikkatli olmak gerekiyor.