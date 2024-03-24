Valorant'a yeni ajan Bölüm 8 Kısım 2'de gelecek

24 Mart 2024 13:40 - Güncelleme : 24 Mart 2024 13:57

Türkiye'de en çok oynanan oyunlar arasında yer alan Valorant'a eklenecek olan yeni ajanın videosu paylaşıldı. Videonun ardından birçok kişi karakterin ne zaman ekleneceğini araştırmaya başladı. Clove adındaki karakter Bölüm 8 Kısım 2'de oyuna dahil olacak. İşte detaylar...

VALORANT'A YENİ AJAN NE ZAMAN EKLENECEK?

Valorant'ın yeni karakteri Clove açıklanan bilgilere göre Bölüm 8 Kısım 2 sezonunda oyuna eklenecek. Valorant'ta şu an Bölüm 8 Kısım 1 sezonu sürüyor. Sezonun bitmesinin ardından Clove bütün oyuncular için kullanıma sunulacak.

CLOVE'UN ROLÜ VE YETENEKLERİ NEDİR?

Valorant'ın yeni karakteri 'Kontrol Uzmanı' rolünde oyuna dahil olacak. Karakterin yetenekleri tarafında ise yayınlanan videoda görüldüğü kadarıyla rakipleri sarsma, duman atma gibi özelliklere sahip olacak. Ayrıca videoda karakterin kendini diriltme özelliği olduğu da görülüyor.