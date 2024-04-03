Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın hayatı ve biyografisi

03 Nisan 2024 19:31 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 19:42

31 Mart yerel seçiminin ardından vatandaşlar DEM Parti'nin adayı olarak seçime giren ve kazanan Abdullah Zeydan'ın hayatını araştırmaya başladı. 13 Mart 1972 yılında dünyaya gelen Zeydan'a dair bilgileri sizler için derledik.

Yüksekova'da doğan isim, Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirmiştir. Evli ve 3 çocuk babası olan Zeydan, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2016 seçimlerinde Hakkari milletvekili olarak seçilmişti. Hakkari eski milletvekili olan Mustafa Zeydan'ın oğludur ve Rüstem Zeydan'ın kardeşidir.

31 Mart 2024 seçimlerinde DEM Parti'den Van Belediye Başkanlığına aday oldu ve yüzde 55.51 oy oranı ile kazandı. Seçilme hakkı geri alınmasının ardından mazbata 2. parti olan AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas'a verilecekti fakat itirazlar edildi. YSK, itirazları kabul ederken mazbatayı Zeydan'a teslim edecek.