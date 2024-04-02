Van Belediyesi hangi partiden 2024?

02 Nisan 2024 14:43 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 14:53

Yerel seçim sonuçlarına göre Van Belediyesi'nde kazanan DEM Parti olmuştu fakat Van İl Seçim Kurulu, adayın seçilme yeterliliğinin olmadığına karar verdi. Mazbata ise ikinci parti olan AK Parti'ye verilecek.

Abdullah Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas, belediye başkanı oldu.

DEM Parti Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasının ardından sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Van İl Seçim Kurulu’nun oy çokluğu ile partimizin büyük bir farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatayı AKP adayına verme kararını reddediyoruz. Bu karar iktidarın müdahalesi ile başlatılan siyasi darbe sürecinin devamıdır. Ayarlanmış Van İl Seçim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile verdiği karar hukuksuzdur, gayri meşrudur, halk iradesini tanımama kararıdır. Avukatlarımız karara itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu’nu bu hukuksuzluğa son vermeye ve halkımızın iradesini tanımaya çağırıyoruz. Partimiz, üyelerimiz, halkımız ayaktadır ve bu hukuksuzluk giderilene kadar meşru ve demokratik tepkimiz devam edecektir.