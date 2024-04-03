Yerel seçimin ardından Van'da mazbata Abdullah Zeydan'a teslim edilecek

03 Nisan 2024 19:01 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 19:10

Yerel seçiminde Van'da kazanan DEM Parti olmuştu ve Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle AK Parti'ye mazbata verilecekti. Yapılan itirazların ardından Yüksek Seçim Kurulu, itirazları kabul ederek mazbatayı DEM Parti'ye verecek.

Seçim sonucunda ikinci parti olan AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi beklenen mazbata, YSK kararı ile seçimi kazanan Abdullah Zeydan'a verilecek.

Abdullah Zeydan’ın “PKK sizi tükürüğü ile boğar” sözlerinin ardından Van İl Seçim Kurulu, Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığını ifade ederken mazbatanın AK Parti'ye verilmesine karar vermişti. Olayların ardından ise mazbata DEM Parti'ye teslim edilecek.

Mazbata'nın AK Parti'ye verileceği kararının ardından provokatörler sokaklara döküldü. Olayların ardından Van Valiliği şehir genelinde 3 Nisan'dan itibaren geçerli, 17 Nisan da dahil olmak üzere 15 gün boyunca Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının yasaklandığı açıkladı.