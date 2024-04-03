Van'daki son olayların ardından Van Valiliği gösterileri ve yürüyüşleri yasakladı

03 Nisan 2024 13:54 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 14:31

Van'da mazbatanın AK Parti'ye geçmesi nedeniyle ortaya çıkan olaylar giderek büyümeye devam ediyor.

Van Valiliği tarafından kentte 15 günlük gösteri yasağı getirildi.

Bu kararın ardından vatandaşlar olayların neden çıktığını ve Van'da neler olduğunu merak etmeye başladı.

VAN'DA OLAYLAR NEDEN ÇIKTI?

Yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının seçimden önce geri alındığı ortaya çıkmıştı.

Bu sebepten dolayı da Van İl Seçim Kurulu tarafından seçimlerde belediye başkanlığında ikinci sırada yer alan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ın Belediye Başkanı olmasına karar verilmişti.

Bu kararın ardından provokatörler şehri adeta savaş alanına çevirerek polise taş attı.

Provokatörler trafiği kapatarak, yol ortasında çöp konteynırları ve lastikleri ateşe verdiler.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamasında Van'da 26, Hakkari Yüksekova'da 29, Hakkari Merkez'de 9, Siirt'te 4, Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere 89 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

VAN VALİLİĞİ HANGİ YASAKLARI GETİRDİ?

Van Valiliği tarafından şehirde olan olaylar nedeniyle kent genelinde 3 Nisan'dan itibaren 17 Nisan'a kadar 15 gün süreyle gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarına yasak getirildi.

Valilik basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ile stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür, el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemini de yasakladı.