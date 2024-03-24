Veli randevu sistemi nedir? Veli randevu sistemi nasıl kullanılır?

24 Mart 2024 12:35 - Güncelleme : 24 Mart 2024 13:10

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan yeni bir karar ile artık okul idarecileri ve öğretmenler veliler ile dijital randevu sistemi üzerinden görüşecek. Birçok veli bu sistem üzerinden nasıl randevu alınacağını araştırıyor. İşte yeni dijital sistemin detayları...

VELİ RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?

MEB tarafından sunulan e-Devlet Randevu Sistemi sayesinde veliler, öğretmenlerin boş vakitlerini öğrenebiliyor. Bu vakitlerde randevu alarak öğretmenler ve okul idarecileri ile görüşme yapabiliyor. Sistemde velilerin aldığı daha önceki randevular da kayıt altında tutuluyor. Ayrıca günü gelmeden önce veliler aldıkları randevuları iptal de edebiliyor.

OKULDAN NASIL RANDEVU ALINIR?

Randevu sistemini kullanmak isteyen veliler ilk önce okulun resmi internet sitelerine girmeliler. Daha sonra sitede yer alan 'Okuldan randevu al' seçeneğine tıklamaları gerekiyor. Bu bölüme e-Devlet hesapları ile giriş yapan veliler randevu alabilecek. Öğretmenler ve okul idarecilerinin uygun zamanları burada yer alacak.