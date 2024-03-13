Volkswagen Passat’ın dokuzuncu nesil modeli 2.433.000 TL başlangıç fiyatıyla Türkiye'de satışa çıktı

13 Mart 2024 14:55 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:54

Dokuzuncu nesil Volkswagen Passat Türkiye'de satışa çıktı. Uzun süredir sedan formunda üretilmeyen Volkswagen Passat, yeni modeliyle Türkiye'de satışa sunuldu.Peki, Yeni Passat 2024 ne zaman satışa çıkacak, çıktı mı? Volkswagen Passat’ın dokuzuncu nesil modeli kaç para, ne kadar? Tüm merak edilenler haberimizde.

YENİ PASSAT’IN TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Volkswagen en iddialı modellerinden olan ve dünya genelinde 34 milyondan fazla satış rakamına ulaşan Passat yenilendi. Volswagen Passat'ın başlangıç fiyatının 2.433.000 TL olduğu açıklandı. Passat’ta standart donanımlar önemli ölçüde iyileştirilirken motor seçenekleri de güncellendi.

DOKUZUNCU NESİL VOLKSWAGEN PASSAT ÖZELLİKLERİ

34 milyondan fazla satış rakamına ulaşan Passat yenilenmiş hali dikkat çekti. Araç 1.5 eTSI motor ile 150 PS güç ve 250 Nm tork değeri üretiyor. R-Line paketi, baklava desenli siyah detayları içerirken, Elegance paketi ise krom renkli şık detaylar sundu.

Passat, Türkiye’de 1.5 eTSI 150 PS DSG hafif hibrit turbo benzinli, 2.0 TDI SCR 193 PS 4M DSG turbo dizel ve 2.0 TSI 265 PS 4M DSG turbo benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuldu.

YENİ VOLKSWAGEN PASSAT FİYAT LİSTESİ (MART 2024)