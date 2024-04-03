03 Nisan 2024 21:37 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:41
Whatsapp bağlanmıyor sorunu || Son dakika mesaj gitmiyor hatası
3 Nisan akşamı Whatsapp'a girerken bağlanmıyor ifadesi ile karşılaşan kullanıcılar neden açılmadığını araştırdı. Mesaj göndermek isterken sorun ile karşılaşılmasının ardından sorun mu var sorusu da merak edildi. Uygulamada bazı erişim problemleri yaşandı.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün akşam saatlerinde Whatsapp uygulamasında giriş yaparken mesaj gitmiyor ifadesi ile karşılaşan kullanıcılar neden giriş yapamadığını araştırdı.
Downdetector'e göre bugün uygulamada bazı erişim problemleri yaşandı.
Ekipten açıklama henüz gelmedi. Uygulamanın kısa sürede düzelmesi bekleniyor ve açıklama gelmesi halinde haberimizi güncelleyeceğiz.
Kaynak: TGRT Haber