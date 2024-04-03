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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 21:37 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:41

Whatsapp bağlanmıyor sorunu || Son dakika mesaj gitmiyor hatası

3 Nisan akşamı Whatsapp'a girerken bağlanmıyor ifadesi ile karşılaşan kullanıcılar neden açılmadığını araştırdı. Mesaj göndermek isterken sorun ile karşılaşılmasının ardından sorun mu var sorusu da merak edildi. Uygulamada bazı erişim problemleri yaşandı.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Whatsapp bağlanmıyor sorunu || Son dakika mesaj gitmiyor hatası

Bugün akşam saatlerinde Whatsapp uygulamasında giriş yaparken mesaj gitmiyor ifadesi ile karşılaşan kullanıcılar neden giriş yapamadığını araştırdı. 

Downdetector'e göre bugün uygulamada bazı erişim problemleri yaşandı.

Ekipten açıklama henüz gelmedi. Uygulamanın kısa sürede düzelmesi bekleniyor ve açıklama gelmesi halinde haberimizi güncelleyeceğiz.

Whatsapp bağlanmıyor sorunu || Son dakika mesaj gitmiyor hatası - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
Whatsapp neden açılmıyor, sorun mu var? Son dakika
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