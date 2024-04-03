03 Nisan 2024 21:26 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:28
Whatsapp çöktü! 3 Nisan günü uygulamada erişim problemleri yaşanıyor
Mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ta 3 Nisan günü bazı erişim problemleri yaşandı. Uygulamaya giremeyen kullanıcılar sorun olup olmadığını araştırmakta. Yaşanan erişim probleminin ardından kısa sürede düzelmesi bekleniyor.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
3 Nisan Çarşamba günü Whatsapp'a giriş yapmak isteyenler sorun ile karşılaştı. Akşam saatlerinde olan erişim probleminin detayları araştırılıyor.
Bugün oluşan sorun hakkında ekipten henüz bir açıklama gelmezken sorun devam ediyor. Düzelmesi halinde haberimizi güncelleyceğiz.
Downdetector'de yer alan raporlara göre veriler şöyle:
Kaynak: TGRT Haber