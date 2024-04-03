Whatsapp çöktü! 3 Nisan günü uygulamada erişim problemleri yaşanıyor

03 Nisan 2024 21:26 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:28

3 Nisan Çarşamba günü Whatsapp'a giriş yapmak isteyenler sorun ile karşılaştı. Akşam saatlerinde olan erişim probleminin detayları araştırılıyor.

Bugün oluşan sorun hakkında ekipten henüz bir açıklama gelmezken sorun devam ediyor. Düzelmesi halinde haberimizi güncelleyceğiz.

Downdetector'de yer alan raporlara göre veriler şöyle: