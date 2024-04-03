"Whatsapp geçici olarak kullanılamıyor 5 dakika sonra tekrar deneyin" sorunu ve çözümü

03 Nisan 2024 22:46 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 22:50

Instagram ve Whatsapp uygulamasının kullanıcıları bu akşam bazı erişim problemleri ile karşı karşıya kaldı. Akşam saatlerinde meydana gelen sorunun ardından ise neden giriş yapılmadığı merak edilmişti. 3 Nisan günü uygulamalarda sorun yaşandı.

Bazı vatandaşlar sorunsuz kullanmaya devam ederken bazı kullanıcılarda hata devam ediyor. Kısa süre içinde sorunsuz olarak kullanılması bekleniyor.

Ekipten ise sorun hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Hatanın düzelmesinin ardından haberimizde yer alan bilgileri güncelleyeceğiz.