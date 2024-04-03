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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 23:23 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 23:26

"Whatsapp kişiler görünmüyor, geçiçi olarak kullanılamıyor" hatası

3 Nisan akşamı Whatsapp uygulamasında meydana gelen erişim problemleri devam ederken bazı kullanıcılar da kişilerin gözükmediği hatası oluştu. İsim yerine numara gözükmesinin ardından nedenini araştırdı.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
&quot;Whatsapp kişiler görünmüyor, geçiçi olarak kullanılamıyor&quot; hatası

Dünyanın her yerinde kullanılan Whatsapp'ta bugün teknik problemler meydana geldi. Mesajların iletilmemesi ve kişilerin gözükmemesi gibi problemlerin ardından sebebi de araştırılıyor.

3 Nisan günü uygulamada erişim sorunu yaşandı. Akşam saatlerinde meydana gelen problemin ardından ekipten henüz bir açıklama gelmedi. 

Bazı kullanıcılar sorunsuz olarak uygulamayı kullanırken bazı kullanıcılarda sorun halen devam ediyor. Açıklama gelmesi ve düzelmesi halinde haberimizi güncelleyeceğiz.

Downdetector raporları şöyle:

"Whatsapp kişiler görünmüyor, geçiçi olarak kullanılamıyor" hatası - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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