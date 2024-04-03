"Whatsapp kişiler görünmüyor, geçiçi olarak kullanılamıyor" hatası

03 Nisan 2024 23:23 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 23:26

Dünyanın her yerinde kullanılan Whatsapp'ta bugün teknik problemler meydana geldi. Mesajların iletilmemesi ve kişilerin gözükmemesi gibi problemlerin ardından sebebi de araştırılıyor.

3 Nisan günü uygulamada erişim sorunu yaşandı. Akşam saatlerinde meydana gelen problemin ardından ekipten henüz bir açıklama gelmedi.

Bazı kullanıcılar sorunsuz olarak uygulamayı kullanırken bazı kullanıcılarda sorun halen devam ediyor. Açıklama gelmesi ve düzelmesi halinde haberimizi güncelleyeceğiz.

Downdetector raporları şöyle: