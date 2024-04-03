03 Nisan 2024 21:33 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:35
Whatsapp neden açılmıyor, sorun mu var? Son dakika
Dünya çapında kullanılan Whatsapp uygulamasında giriş yaparken bazı sorunlar meydana geldi. Kullanıcılar giriş esnasında problem yaşamasının ardından çöktü mü sorusuna cevap aradı. Elde edilen bilgilere göre uygulamada şu an için teknik bir sorun yaşanıyor.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Whatsapp'a giriş yapamayanlar neden açılmadığını ve ne zaman düzeleceğini araştırdı. Uygulamaya girerken sorun ile karşılaşanlar bağlanılamıyor ifadesi ile karşı karşıya kaldı.
3 Nisan akşamı uygulamada erişim problemi yaşandı. Kullanıcılar giriş yaparken meydana gelen sorunun nedenini araştırdı. Ekipten henüz bir açıklama gelmedi.
Açıklama gelmesi ve uygulamanın düzelmesi halinde haberimizi güncelleyeceğiz. Elde edilen raporlar ise şöyle:
Kaynak: TGRT Haber