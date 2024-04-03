Whatsapp neden açılmıyor, sorun mu var? Son dakika

03 Nisan 2024 21:33 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:35

Whatsapp'a giriş yapamayanlar neden açılmadığını ve ne zaman düzeleceğini araştırdı. Uygulamaya girerken sorun ile karşılaşanlar bağlanılamıyor ifadesi ile karşı karşıya kaldı.

3 Nisan akşamı uygulamada erişim problemi yaşandı. Kullanıcılar giriş yaparken meydana gelen sorunun nedenini araştırdı. Ekipten henüz bir açıklama gelmedi.

Açıklama gelmesi ve uygulamanın düzelmesi halinde haberimizi güncelleyeceğiz. Elde edilen raporlar ise şöyle: