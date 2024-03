Will Smith Müslüman mı? Will Smith Kur'an okuduğunu açıkladı

20 Mart 2024 15:19 - Güncelleme : 20 Mart 2024 15:54

Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith geçen sene Oscard'da sunucuya attığı tokat ile gündeme gelmişti. Şimdi ise Will Smith Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu belirttiği röportajı ile tekrardan gündeme geldi. Bu haberin ardından birçok insan Will Smith'in Müslüman olup olmadığını araştırmaya başladı. Will Smith'in Müslüman olup olmadığı hakkında detaylar haberimizdedir.

WİLL SMİTH MÜSLÜMAN MI OLDU?

Will Smith geçen sene Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve etkilendiğini belirten bir açıklama yapmıştı. Will Smith açıklamasında 'Kur'an çok net ve kristal berraklığında' demişti. Ancak Will Smith dini inanışını değiştirdiğine yönelik bir açıklama yapmadı. Yani Will Smith'in Müslüman olup olmadığı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

WİLL SMİTH KİMDİR?

Gerçek adı Willard Carrol Smith olan Will Smith, 25 Eylül 1968 tarihinde Philadelphia'da dünyaya geldi. Amerikalı oyuncu aslen kızılderili ve Afrika kökenlidir. 2005 yılında yaptığı filmlerin gişe rekorları kırması üzerine tanınan ve Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri haline gelen Will Smith'in Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda el izi bulunmaktadır. Will Smith 1997 yılında Jade Pinkett ile evlenmiştir. Ancak Jade Pinkett'in açıklamalarına göre Will Smith ile 2016'dan beri ayrı yaşamaktadırlar.

WİLL SMİTH'İN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER NEDİR?

