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Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 15:17 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:27

Xbox Game Pass'e Nisan ayında Tomb Raider ve 6 oyun daha eklenecek

Microsoft'un aylık abonelik sistemi Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor. Nisan ayının gelmesi ile birlikte insanlar hangi oyunların ekleneceğini ve kaldırılacağını merak etmeye başladı. İşte detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Xbox Game Pass&#039;e Nisan ayında Tomb Raider ve 6 oyun daha eklenecek

Teknoloji şirketi Microsoft'un sahip olduğu aylık oyun abonelik sistemi Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor. Kullanıcılar aylık ödedikleri abonelik ücreti ile bu oyunları oynayabiliyorlar. Nisan ayında hangi oyunların ekleneceğini ve kaldırılacağı isee insanlar tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir.

XBOX GAME PASS'E NİSAN AYINDA HANGİ OYUNLAR EKLENECEK?

Microsoft tarafından açıklanan bilgilere göre Nisan ayında Xbox Game Pass abonelik sistemine Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition ve 6 oyun daha eklenecek. Eklenecek olan oyunların listesi ve tarihleri şöyle:

LEGO 2K Drive (Bulut, Konsol) - 3 Nisan

EA Sports PGA Tour (Bulut, Series X-S, PC) EA Play - 4 Nisan

Lil Gator Game (Bulut, Konsol, PC) - 4 Nisan

Kona (Bulut, Konsol) - 9 Nisan

Botany Manor (Bulut, Series X-S, PC) - 9 Nisan

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Bulut, Konsol, PC) - 11 Nisan

Harold Halibut (Bulut, Series X-S, PC) - 16 Nisan

Xbox Game Pass'e Nisan ayında Tomb Raider ve 6 oyun daha eklenecek - 1. Resim

XBOX GAME PASS'DEN NİSAN AYINDA KALDIRILACAK OYUNLAR HANGİLERİ?

Xbox Game Pass'e her ay oyunlar eklendiği gibi bazı oyunlarda abonelik sisteminden kaldırılıyor. Nisan ayında kaldırılacak olan oyunlar ise şöyle:

Amnesia Collection

Back 4 Blood

Phantom Abyss

Research and Destroy

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Kaynak: TGRT Haber
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