Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor, hangi şehirde?

15 Mart 2024 12:06 - Güncelleme : 15 Mart 2024 12:09

Akın Akınözü'nün Kılıç Tütüncü karakterini oynadığı, Aslıhan Malbora'nın da Ela Ataman karakterini oynadığı Yaban Çiçekleri dizisi 25 Mart'ta ATV kanalında yayınlanmaya başlayacak. Heyecanla beklenen yeni dizinin nerede çekildiği de merak konusu olmuştu. Dizi, İstanbul ve Ayvalık'ta çekiliyor. Detaylar haberimizde...

YABAN ÇİÇEKLERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

25 Mart'ta izleyici ile buluşacak olan Yaban Çiçekleri dizisinin çekimleri İstanbul ve Ayvalık'ta gerçekleşmektedir.

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCU KADROSU

Dizide yer alan isimler şöyle:

Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Tilbe Saran, Arif Pişkin, Bige Önal gibi isimler yer alıyor.

YABAN ÇİÇEKLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarının yeni dizisi Yaban Çiçekleri 25 Mart'ta başlayacak.