18 Mart 2024 13:34 - Güncelleme : 18 Mart 2024 13:45
Yaban Çiçekleri oyuncuları || Yaban Çiçekleri dizisinde yer alan isimler
ATV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Yaban Çiçekleri dizisinin yayınlanacağı tarih belli olurken dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Akın Akınözü'nün başrolde yer aldığı dizide yer alan oyuncular araştırılmaya başladı. 25 Mart'ta izleyici ile buluşacak olan Yaban Çiçekleri oyuncu kadrosu...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Akın Akınözü, Aslıhan Malbora ve Büşra Pekin'in yer aldığı Yaban Çiçekleri dizisi 25 Mart'ta izleyicisi ile buluşacak. Heyecanla beklenen dizide yer alan oyuncuların isimleri de merak edildi. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Yaban Çiçekleri dizisine dair merak edilenler...
YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI KİM?
Yaban Çiçekleri dizisinde yer alan isimler şöyle:
Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Tilbe Saran, Arif Pişkin, Bige Önal.
YABAN ÇİÇEKLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ATV ekranlarında başlayacak olan Yaban Çiçekleri dizisi 25 Mart günü izleyici ile buluşacak.
YABAN ÇİÇEKLERİ HANGİ KANALDA?
Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın başrolünde yer aldığı Yaban Çiçekleri, ATV ekranlarında başlayacak.
YABAN ÇİÇEKLERİ NEREDE ÇEKİLDİ?
ATV ekranlarının yeni dizisi olan Yaban Çiçekleri'nin çekimleri İstanbul ve Ayvalık'ta gerçekleşiyor.
Kaynak: TGRT Haber