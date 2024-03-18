Yaban Çiçekleri'nde Kılıç karakterini kim oynuyor? Kılıç gerçekte kim?

18 Mart 2024 13:52 - Güncelleme : 18 Mart 2024 14:02

ATV ekranlarında yayınlanan Yaban Çiçekleri dizisinde yer alan Kılıç karakteri dikkatleri üzerine çekti. 25 Mart günü ekranlara gelecek olan yeni dizinin başrolünde yer alan Kılıç karakterini oynayan ismin gerçekte kim olduğu da merak konusu oldu. ATV'nin yeni dizisi olan Yaban

Çiçekleri'nde Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, ve Büşra Pekin gibi isimler yer alıyor.

YABAN ÇİÇEKLERİ KILIÇ KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR?

ATV'nin yeni dizisi olan Yaban Çiçekleri'nde yer alan Kılıç karakterini Akın Akınözü oynamaktadır.

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

22 Eylül 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Hercai, Kaderimin Oyunu, Tuzak gibi dizilerde tanınan Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, babası ise Tamer Akınözü'dür. TED Ankara Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley)'de Uygulamalı Matematik okumuştur. Craft Atölye’de eğitim aldıktan sonra ilk projesi Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi oldu. Dizide Acemi Oğlan karakterini oynamıştı. Hercai dizisinde ise Miran karakterini oynamıştı. 2022-2023 aralığında ise Tuzak dizisinde yer almıştır.

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCU KADROSU

Dizide yer alan oyuncular:

Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Tilbe Saran, Arif Pişkin, Bige Önal.

YABAN ÇİÇEKLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni dizi olan Yaban Çiçekleri, 25 Mart tarihinde ekranlara gelecek.