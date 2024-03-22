Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na gireceklere İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 24 Mart Pazar günü yapılacak. Sınava girecek olan adaylar İstanbul'da o gün toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan ulaşım araçları sınava girecek adaylar ve öğretim görevlileri için 24 Mart Pazar günü sınav saatinden 2 saat önce ve sonrasında ücretsiz olacak. İşte, detaylar...
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına başvurulan 7-15 Şubat 2024 tarihinde alınmıştı. Başvuru yapan adaylar 24 Mart Pazar günü sınava girecek. İstanbul'da sınava girecek olan adaylar toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na gireceklere İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?
YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI'NA GİRECEKLERE İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İBB'nin sosyal medya hesabının üzerinden açıkladığı bilgilere göre 24 Mart Pazar günü YDS/1 sınava girecek adaylar ve öğretim görevlileri için İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Öğrenciler ve öğretim görevlileri sınav saatinden 2 saat önce ve sonra belgelerini göstererek toplu taşıma araçlarına ücretsiz olarak binebilecek.
YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
24 Mart Pazar günü düzenlenecek olan YDS/1 sınavının sonuçları ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.